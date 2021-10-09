Врачи будут работать с курильщиками в возрасте от 55 до 74 лет. По данным медиков, в группе риска может находиться до полумиллиона человек.

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Подробнее о скрининге для курильщиков в Чехии

Инициативу решили начать, потому что рак легких – самая частая причина смерти среди всех онкологических заболеваний в Чехии. Как известно, курение является распространенной привычкой среди жителей страны. К тому же у большинства пациентов диагноз обнаруживают поздно: пациенты часто обращаются к медикам на стадии, когда опухоль уже не может быть прооперирована.

По словам заместителя министра здравоохранения Чехии Мартины Козиар Вашаковой , только от 15% до 20% случаев рака легких обнаруживают на менее поздних стадиях.

В последние годы только пятая часть выявленных раковых заболеваний находится в первой или второй стадиях. Чаще всего заболевание обнаруживают уже на четвертой стадии. Если рак обнаружен вовремя, шансы на выздоровление увеличиваются. Мартина Козиар Вашакова Заместитель министра здравоохранения Чехии

Богумил Зейферт , глава Института общей медицины первого медицинского факультета Карлова университета, добавляет, что ключевую роль в будущей программе отведут врачам общей практики, которые ежедневно контактируют со своими пациентами. Медики сосредоточатся на возрасте пациентов и количестве сигарет, которые те скуривают в год.

Врачи свяжутся с нынешними или бывшими курильщиками в возрасте от 55 до 74 лет, которые используют примерно одну пачку сигарет в день в течение 20 лет . Если пациент согласится принять участие в программе, то врач направит его на обследование в клинику. После этого будет проведен скрининг с использованием компьютерной томографии (КТ).

По словам специалистов, обследование несложное и позволяет выявить опухоль всего за несколько минут даже на ранней стадии.

Кроме обследования, курильщикам также будут предлагать лечение от табачной зависимости .