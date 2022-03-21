У Чехії почали виплачувати біженцям фінансову допомогу: як оформити

Уже з 21 березня біженці з України, які зупинилися у Чехії, можуть отримати державну гуманітарну допомогу. Читайте далі, як подати заявку.

Хто може розраховувати на фінансову допомогу

Гуманітарну допомогу у розмірі 5000 крон (майже 6600 гривень) виплачуватимуть кожному українцеві, який перетнув кордон з початку війни в Україні (24 лютого). Але є одна важлива умова: право на ці пільги отримають ті біженці, які оформили після прибуття до Чеської Республіки так звану візу толерантності (vízum pro strpenie).

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Даватиме Міністерство праці та соціальних справ Чехії ці гроші впродовж пів року. Аби отримати допомогу вперше, достатньо просто подати заявку, а усі наступні 5 разів виплату отримають ті українці, які перебувають у скрутному фінансовому становищі (не мають жодного майна у Чехії і не влаштовані на роботу).

Які документи потрібно мати

так звана віза толерантності (vízum strpenia/dočasné ochrany)

посвідчення особи або документ, в який вона вклеєна або проставлений штамп про видачу візи.

Як подати заявку на отримання 5000 крон

Оформити гуманітарну допомогу онлайн

Заявку можна подати на сайті Humanitární dávka – Úřad práce ČR. У цьому випадку вам не доведеться нікуди ходити, витрачати час та сили у довгих чергах. Гроші прийдуть за кілька робочих днів на вказаний рахунок у чеському банку (його попередньо потрібно відкрити).

Подати заявку у Центрі зайнятості

Для цього необхідно навідатися у найближчий Центр зайнятості, де вам детально пояснять, як та які документи заповнити. Адреси усіх відділень доступні за посиланням.

Вигідна порада для українців

Як ми уже згадували, для отримання допомоги потрібно мати відкрити рахунок в одному з банків Чехії. Однак рекомендуємо обрати саме Raiffeisenbank або ČSOB. Чому їх? За ініціативи самих банків при відкритті рахунку вони виплачують біженцям фінансову допомогу у розмірі 2500 крон. Для установ це можливість розширити свою клієнтську базу, а для українців – отримати додаткові гроші.

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