У Чехії планують збільшити суму компенсації тим, хто виділяє житло українцям

За останніми даними ООН, з початку повномасштабної війни в Україні Чехія прийняла понад 400 тисяч біженців. І чеське Міністерство внутрішніх справ пропонує збільшити компенсацію тим, хто надає безкоштовно житло для українців, які рятуються від російської агресії за кордоном.

Так, сьогодні Чехія виділяє 200 – 250 крон на добу на одну особу тим, хто надав безкоштовний прихисток біженцям з України. Державні виплати компенсовують щоденні витрати на комунальні послуги в спортзалах, де тимчасово проживають українці, в модульних будинках, а також в гуртожитках, пансіонатах та готелях.

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У Чехії збільшать розмір компенсації

Через зростання цін на електроенергію та перед початком нового опалювального сезону виділених коштів державою уже не вистачає, аби компенсувати комунальні витрати. Відтак, допомога у Чехії може бути збільшена з 200 крон до 300 крон на біженця за ніч у соціальних пунктах. Тим часом сума, гарантована державою гуртожиткам, пансіонатам та готелям за безкоштовне розміщення громадян України, зросте з 250 до 350 крон.

Збільшити компенсації Міністерство внутрішніх справ запропонує уряду. Якщо уряд Чехії не піде на цей крок, виникне загроза масового припинення розміщення біженців та необхідність пошуку нових обєктів, де можна було б поселити українців. А зараз в країні не вистачає таких об'єктів.

Асоціація регіонів також попереджає, що якщо розмір компенсацій не збільшиться, власники більше не зможуть надавати житло громадянам України.