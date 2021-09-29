У Чехії людям старшим за 100 років виплачують більшу пенсію: чому демографи б'ють на сполох

У червні 2021 року Чеське управління соціального забезпечення зареєструвало 713 мешканців республіки, старших за 100 років. Таким довгожителям країна виплачує надбавки до щомісячної пенсії у розмірі 2 000 крон.

Цікаво, що серед усіх тих, хто пережив століття, 603 жінки і лише 110 чоловіків. Найстарша пенсіонерка мешкає у Празі і їй зараз повних 109 років.

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Демографи б'ють на сполох

Згідно з даними 2014 року, у Чехії мешкало 700 пенсіонерів, яким виповнилось 100 і більше років. З одного боку, збільшення кількості свідчить про високий рівень життя, а з іншого – демографи заявляють про старіння нації.

Так, кількість людей зрілого віку з кожним роком зростає, коли показники народжуваності падають. У 2010 році статистичне управління республіки фіксувало 32 771 пенсіонера у віці 90 років і старше, у 2015 – 53 508 людей, а у 2020 – вже 64 899.

За прогнозами демографів, на початку 2030 року у Чехії мешкатимуть понад 85 тисяч людей, старших за 90 років, з них 1 835 – від 100 років і старше. Експерти зазначають, що такі показники свідчать про потребу не тільки пенсійної реформи, але й розгляду умов надання медичних та соціальних допомог.

Інакше, за словами демографів, Чехія не зможе впоратись із проблемами усіх категорій населення, які потребуватимуть соціальної підтримки або лікування коштом держави.