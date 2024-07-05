Привіт диверсантам: Чехія прийняла категоричне рішення щодо росіян в країні

Чеська Республіка оголосила, що більше не визнаватиме небіометричні російські паспорти. Це забороняє громадянам Росії, які мають такі документи, легально перебувати в межах кордонів країни.

Чехія припинила визнавати російські небіометричні паспорти

Рішення набуло чинності від середи, 3 липня. Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у Х.

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Безпека є пріоритетом для нашого уряду. Ми не будемо чекати на чергову диверсію. Кожен, хто хоче залишитися в нашій країні, повинен довести свою благонадійність. І у випадку з росіянами паспорта з небіометричними даними, з яким прибули, зокрема, вбивці з Врбетіце, вже буде недостатньо,

— написав він.

Як зазначила представниця відділу комунікації МЗС Чехії Мар'яна Вернерова, небіометричні паспорти набагато легше модифікувати й підробити.

Тож, якщо громадянин Росії пред'являє в Чехії небіометричний паспорт, він перебуває в Чехії нелегально, і зараз вирішується питання, що з ним робити.

Вибухи у Врбетіце

У 2014 році на складах боєприпасів у селі Врбетіце були вибухи. З'ясувалося, що це було частиною операції ГРУ Росії, метою якої було підірвати можливості України із закупівлі зброї та боєприпасів, необхідних для оборони у війні на Донбасі.