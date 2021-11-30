Чехія починає запис на ревакцинацію: хто зможе отримати третє щеплення

У понеділок, 29 листопада, Чехія відкрила реєстрацію на отримання третьої дози вакцини проти коронавірусу. Зробити додаткове щеплення через 5 місяців після завершення курсу вакцинації зможуть люди у віці від 60 років та ті, у яких є супутні захворювання.

Про це повідомив у твіттер прем'єр-міністр Андрій Бабіш. Спочатку реєстрацію планували відкрити 1 грудня.

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Детальніше про ревакцинацію у Чехії

Кількість людей, які мають отримати третю дозу, величезна, до цього потрібно підготуватися,

– зауважив Бабіш.

Політик додав, що уряд планує розширити перелік центрів вакцинації. Також він нагадав, що у другій половині грудня до Чехії надійдуть вакцини для дітей і батьки зможуть приводити неповнолітніх на щеплення навіть у період різдвяних канікул.

У країні планують "змішувати" мРНК-вакцини. Так, ті, хто отримав перші дві дози препарату від Pfizer/BioNTech, зможуть зробити третє щеплення вакциною Moderna. Останній препарат, наприклад, доставлений до центру вакцинації на Чорному Мості у Празі, який розпочав роботу 29 листопада.

, понад 780 000 осіб у Чехії вже отримали бустерну дозу вакцини, яка, на думку експертів, значно підвищує захист від COVID-19.