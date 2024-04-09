У Чехії хочуть змінити статус проживання для біженців: які права нададуть українцям

У Чеському МВС станом на весну 2024 року запропонували внести зміну до закону Lex Ukraine. Якщо це станеться, українці з тимчасовим захистом зможуть отримати дозвіл на довготривале проживання на території країни.

Наголошують, що дозвіл на довготривале проживання українці зможуть отримати лише за умови економічної самостійності. "Зелене світло" нададуть людям, які не залежатимуть від допомоги держави. Якщо ж українці не зможуть або не захочуть прийняти умови, вони зможуть залишитися із тимчасовим захистом.

Зверніть увагу Тимчасовий захист в Чехії: основні нюанси, про які треба знати українцям

У МВС Чехії запевнили: інститут тимчасового захисту для українців, які рятуються від війни, функціонуватиме й надалі. Водночас є люди, які хочуть залишатися на території Чехії на роки й будувати там своє майбутнє.

Тому ми пропонуємо економічно активним біженцям з України можливість отримати довготривалий тип проживання подібний до того, який мають інші іноземців з країн, що не входять до ЄС,

– мовиться у повідомленні.

У Департаменті притулку та міграційної політики МВС Чехії наголосили, що рішення ухвалили на основі запиту від українських біженців. Його озвучила українська спільнота на території країни.

Зауважують, що наразі законопроєкт перебуває на стадії обговорення. Його почнуть розглядати, коли буде рішення на рівні ЄС.

Які права отримають українці

Українці, які матимуть дозвіл на довготривале проживання, отримають:

вільний доступ до ринку праці;

можливість не проходити адаптаційно-інтеграційний курс, як іншим іноземцям;

біометричну картку замість візової наліпки;

можливість зареєструвати транспортний засіб на себе.

Окрім того, наголошують, що отримати дозвіл на довготривале проживання мають всі члени родини. Наприклад, якщо мама отримує його, дитина не може залишатися з тимчасовим захистом.

Щоб отримати дозвіл на довготривале проживання, потрібно:

перебувати на території Чехії мінімум 2 роки;

мати закордонний паспорт;

надати документ про фінансове забезпечення для перебування на території Чехії;

надати документ про місце проживання на території Чехії;

надати довідку про несудимість.

Нові правила можуть набути чинності вже у 2025 році.