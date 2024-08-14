Частині біженців у популярній країні ЄС хочуть підвищити виплати: що про це відомо

Уряд Чехії оголосив про плани збільшити гуманітарну допомогу для біженців з інвалідністю. Ця ініціатива викладена в проєкті змін до закону, що регулює умови перебування українців під тимчасовим захистом.

Як зростуть виплати для цієї категорії біженців – далі у матеріалі!

Читайте також Найдовше – в Чехії: за скільки років можна відкласти на власне житло в різних країнах Європи

Який розмір гуманітарної допомоги пропонує уряд?

У зв'язку зі значними змінами в політиці, українські біженці з інвалідністю, які проживають у Чеській Республіці, незабаром зіткнуться зі змінами в їхній житловій підтримці. Наразі особи, які належать до вразливих категорій і користуються тимчасовим захистом, можуть безстроково користуватися житлом, що фінансується державою.

Однак, починаючи з 1 вересня, схема перейде на нові правила, що дозволяють безплатне проживання протягом максимум 90 днів. Після цього вразливі люди опиняться без даху над головою і їм доведеться вирішувати питання з орендою квартир.

Уряд Чехії оголосив про плани посилити фінансову підтримку біженців з інвалідністю та довготривалими захворюваннями. Ця пропозиція є частиною запропонованих змін до законодавства, що регулює перебування українських біженців у країні. Наразі законопроєкт перебуває на розгляді в парламенті.

Зокрема, пропонується збільшити допомогу для:

дітей з інвалідністю із 5 235 крон (208 євро) до 11 835 крон (467 євро) на місяць;

дорослих з інвалідністю виплати хочуть збільшити з 7 290 крон (289,5 євро) до 11 690 крон (464 євро) на місяць.

Чи вистачатиме грошей українським біженцям?

Неурядові організації, що займаються допомогою біженцям, виступили проти запропонованих урядом змін до правил надання безплатного житла. Вони стверджують, що запропоноване збільшення фінансової підтримки не вирішить належним чином житлову кризу, з якою стикаються вразливі верстви населення, оскільки ринкові ціни на оренду житла залишаються значно вищими, ніж запропоновані виплати.

У своїй нещодавній заяві Магда Фальтова, директор Асоціації інтеграції та міграції, підкреслила важливість інтеграції вразливих біженців у стандартну чеську систему соціальної підтримки. Фальтова стверджує, що такий доступ має важливе значення для надання стійкої підтримки цим особам.