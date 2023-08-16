Чарівне правило "тришарового пакування": як уникнути плати за ручну поклажу

Нижній шар: взуття, косметичка, електроніка

Експерти рекомендують стратегічний метод пакування, щоб оптимізувати простір у валізі, забезпечуючи безпеку особистих речей. Перший крок – розмістити взуття на дні валізи, ближче до коліс. Вміло набиваючи взуття шкарпетками, мандрівники можуть створити додаткове місце для інших речей. Ця техніка допомагає підтримувати форму взуття, запобігаючи м'яттю під впливом шарів одягу.

Косметика також повинна бути стратегічно упакована на дні валізи, тоді як туалетні засоби повинні надійно зберігатися у водонепроникній сумці на блискавці, щоб уникнути потенційних розливів, які можуть пошкодити вміст валізи. Крім того, рідини та гелі повинні бути окремо упаковані в окремий водонепроникний пакет, який повинен бути розміщений у верхній частині валізи.

Для додаткової зручності мандрівники можуть розмістити певні електронні пристрої, як-от зарядні пристрої для телефонів, на дні валізи, поруч із взуттям і туалетними приналежностями. Щоб забезпечити стійкість і запобігти перекиданню, рекомендується розподіляти важчі предмети на дно валізи. Це допоможе відцентрувати вагу та підтримувати рівновагу протягом усієї подорожі.

Середній шар: джинси, светри, футболки, шорти, аксесуари, спідня білизна, шкарпетки

Згортання одягу в "рулони" замість звичайних методів складання може значно оптимізувати простір для багажу та мінімізувати появу непривабливих складок.

Як уникнути плати за ручну поклажу​ / Фото UnSplash

Крім того, є лайфхак, який пропонує стратегічне використання спідньої білизни, шкарпеток та інших аксесуарів, щоб заповнити порожні місця та прогалини у вашій валізі. Цей геніальний метод не тільки максимізує доступний простір, але й зменшує потенційне пошкодження аксесуарів під час подорожі.

Верхній шар: костюми, сукні, куртки, рушники, рідини, гелі

Щоб забезпечити мінімальне зминання, рекомендується ретельно складати костюми, сукні та піджаки, перш ніж класти їх поверх інших речей у валізі. Важливо бути обережним і не засовувати одяг занадто далеко всередину валізи, аби запобігти непривабливим складкам.

Щоб не було будь-яких розливів, особливо з туалетними приналежностями, які схильні до витоку, рекомендується зберігати їх окремо у водонепроникному пакеті на блискавці. Розміщення цієї сумки у верхній частині валізи захистить ці предмети від стиснення, коли валіза закрита.

Якщо необхідно, піджаки можна стратегічно розташувати поверх уже запакованого одягу в самому верху валізи. Рекомендується загнути рукава, щоб на них не було складок. Крім того, верхнє відділення валізи можна використовувати для зберігання пляжних рушників.