Названо найкраще європейське місто для подорожей з обмеженим бюджетом

Шукаєте, куди поїхати за кордон не за всі гроші світу? Іспанська Гранада може стати вашим найкращим вибором.

Спеціалісти платформи Omio, яка спеціалізується на бронюваннях квитків, проаналізували 100 європейських міст і обрали ті, які найкраще підходять для подорожей зі скромними заощадженнями.

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Де найдешевший відпочинок у Європі

За даними Omio, південне іспанське місто Гранада є найкращим європейським напрямком для бюджетного відпочинку. Там можна знати чимало безкоштовних заходів та атракцій – 112, якщо бути точним. Це включає 10 безкоштовних музеїв.

Крім цього, оглядові екскурсії Гранадою є одними з найдешевших у Європі та коштують близько 6 євро. Вечір у місті можна провести в одному з 86 барів і нічних клубів, де пиво коштує трохи більш як 2 євро.

Дослідження також показало, що в Гранаді є 1011 безкоштовних точок Wi-Fi і 143 громадських питних фонтанчиків.

Квиток на звичайний автобус є одним із найдешевших у Європі – 1,40 євро, а якщо купити проїзну картку, то вартість проїзду тоді знижується до 0,83 євро.

Гранада / Фото kuku.travel

Що подивитися в Гранаді

Палацовий комплекс Альгамбра є головною визначною пам'яткою Гранади. Мавританська фортеця спочатку була побудована як оборонна цитадель, а потім стала розкішною резиденцією. Ви можете провести кілька годин, милуючись розкішним ісламським оздобленням і вишуканими підковоподібними арками палаців Насрідів, а також різнобарвними насадженнями у квітучому саду Хенераліфе – літньої резиденції султанів.

Ще однією з найважливіших історичних пам’яток іспанського міста є Кафедральний собор. Це споруда в стилі готики, ренесансу та бароко, будівництво якої тривало понад 180 років. Він залишається незавершеним, оскільки спочатку планувалося дві вежі для фасаду, лише одна з яких була наполовину побудована.

Увечері прогуляйтеся по району Альбайсін, найстарішому в Гранаді. Лабіринт звивистих вулиць уздовж атмосферних будинків. Крім цього, там відкривається чудовий краєвид на Альгамбру. Ба більше, цей район є чудовим місцем, щоб зупинитися в кількох недорогих тапас-барах, де можна випити недорогі напої та безкоштовно поїсти.