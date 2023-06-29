Платформа для бронювання подорожей Omio дослідила популярні європейські курорти і склала список найдоступніших пляжів. Для цього проаналізували 75 популярних локацій на узбережжі. То де можна економно і приємно провести час біля моря – розкажемо далі.

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Туреччина лідирує

Експерти проаналізували кожен з 75 пляжів і порівняли там середні ціни на воду, пиво та морозиво. Врахували також і погодні умови, щоб визначити найкращі напрямки для туристів на найближчі місяці.

До першої десятки рейтингу впевнено увійшли аж три популярні пляжі Туреччини. Із першим місцем включно.

Список очолив пляж Клеопатри на морському курорті Аланія. Його широка лінія протягом десятиліть притягує туристів до Турецької Рів'єри. Якщо ви не уявляєте свого літа без морозива – ця локація точно для вас. Кулька холодного десерту тут коштує всього 0,12 євро, тому точно вдасться спробувати всі можливі смаки. Ціна за пляшку води також низька – 0,37 євро. За пиво на пляжі Клеопатри просять 1,64 євро в середньому.

На пляжі Клеопатри приємні ціни / Фото visitalanya.com

Ще два напрямки в Туреччині пропонують доступний відпочинок на пляжі. Пляж Side Halk Beach у Сіде має доступні ціни на воду – 0,20 євро. А вона вам тут дуже знадобиться, адже середня температура повітря в цьому регіоні від 27°C.

Ще один турецький пляж – Yahsi в Бодрумі – на 8 місці у списку. Хоча півострів славиться своїми п'ятизірковими курортами та гламурними яхтами, він має і доступні варіанти. За порцію морозива на пляжі Yahsi ви заплатите 0,50 євро, за воду – 0,28 євро, а за пиво – 1,86 в середньому.

Найдешевше пиво

За найдешевшим пивом на пляжі вирушайте до Чорногорії. Приміром, на Лонг-Біч в Ульцині пляшку пива продають в середньому за 0,70 євро. Воно навіть дешевше за воду, яку можна купити за 0,77 євро. Цей пляж, до речі, є одним з найдовших в Європі, він простягнувся на 13 кілометрів. Це чудове місце для любителів кайтсерфінгу та віндсерфінгу.

Бюджетний пляж Лонг-Біч у Чорногорії / Фото Pexels

Альтернатива Ібіці

Острів Форментера в Іспанії є доступною альтернативою людній Майорці та дорогій Ібіці. Тут тримається комфортна температура близько 25°C. На пляжі Playa de Ses Illetes пляшка води коштує 0,77 євро, а місцеве пиво – близько 0,94 євро. За кульку прохолодного морозива тут просять в середньому 0,92 євро.

Пляж на острові Форментера / Фото Unsplash