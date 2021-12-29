Проте, відкриття довгоочікуваної установи на вулиці Нанкера, 7, у цьому році не відбудеться. Усе тому, що ремонтні роботи затягнулися.

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Детальніше про відкриття консульства України у Вроцлаві

Наразі конкретна дата відкриття консульства не встановлена. Генконсул України у Вроцлаві Юрій Токар не готовий прогнозувати закінчення підготовчих робіт. За попередніми планами, дипломатична установа, мала б відкрити свої двері для українців 4 січня, але такий оптимістичний сценарій малоймовірний, бо ремонтні роботи ще не на фінішній стадії.

Водночас інші етапи підготовки вдало завершили. Зокрема, було розроблено вебсторінку установи. На сайті можна знайти необхідну інформацію щодо найпоширеніших консульських питань.

Нагадуємо, що відкриття Генерального консульства України у Вроцлаві актуальне для жителів таких воєводств:

Великопольського;

Любуського;

Нижньосілезького;

Опольського.

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