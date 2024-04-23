"Влетів" на 150 тисяч: як один нюанс з паспортом зіпсував чоловікові відпустку

Перший день відпустки – схожий на свято. Коли летиш до аеропорту на крилах радісного нетерпіння, а уява вже малює, якими чудовими будуть наступні декілька днів. Останнє, чого очікуєш, – що все піде не так. На жаль, так і сталося з Х'ю Гослінгом з Великої Британії.

Х'ю та Патриція Гослінг з Уельсу спланували відпустку мрії у Софії (Болгарія). Вона мала початися з відвідин опери у столичному театру. Спершу здавалося, що все минає просто ідеально: до вильоту у Болгарію залишалося декілька годин. Однак згодом все пішло не так.

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Чому Гослінг не зміг вирушити у відпустку

Гослінги не змогли потрапити на літак, бо не врахували нових правил проходження паспортного контролю. Вони набули чинності вже після Brexit.

Я знав, що закордонним паспортом можна користуватися, якщо до дати припинення його чинності лишається понад 3 місяці, але в мене було аж дев'ять. Коли я підійшов до виходу на посадку, жінка сказала: "Ви не можете подорожувати з цим паспортом",

– розповів Гослінг.

Він зізнався, що почувався дуже розлюченим, однак не знав, на кого йому насамперед сердитися. Згодом вдалося встановити: коли Велика Британія вийшла зі складу ЄС, британці мали переконатися, що отримати свої паспорти раніше, аніж 10 років тому. Усі винятки також скасували.

Так Гослінги не вилетіли до Софії. Х'ю не впустили на літак, а Патриція не може подорожувати сама через стан здоров'я. Так подружжя втратило майже 4 тисячі доларів (понад 150 тисяч гривень).