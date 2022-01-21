Бойкот рожевому: в Італії поліцейські відмовляються носити захисні маски через колір
Джерело:La Repubblica
Профспілка італійських поліцейських написала скаргу голові поліції Лабмерто Джанніні. Причина обурення – незадоволення забарвленням медичних масок.
Для низки поліцейських дільниць країни (міста: Павія, Варезе, Феррара, Сіракузи, Болонья та Венеція) було закуплено захисні маски рожевого кольору. Поліцейські вважають, що предмети такого забарвлення псують імідж інституції.
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Які маски хочуть носити поліцейські в Італії
Ми не будемо носити рожеві маски. Вони не підходять для нашої форми,
– висловилися поліцейські.
Правоохоронці посилалися на дану ними присягу. Вони додали, що зараз триває особливий історичний момент, коли зростає недовіра до сил правопорядку. Тому серйозний підхід і повага до одягненої уніформи є дуже важливими. На колективну думку авторів листа, рожеві маски не додають поліції авторитетності.
Правоохоронці хочуть, аби надалі для них закупляли маски виключно таких забарвлень:
- білі;
- сині;
- блакитні;
- чорні.
У профспілці зауважили, що купувати відповідні маски через два роки після початку пандемії COVID-19 буде нескладно.
COVID-19 в Італії
- Нагадуємо, що з початку пандемії коронавірусу в Італії заразилися 9,42 мільйона жителів.
- 143 тисячі людей померли від ускладнень, спричинених COVID-19.
- У країні повністю вакциновано майже 76,5% жителів. Всього було введено 122 мільйони доз вакцин.