Бойкот рожевому: в Італії поліцейські відмовляються носити захисні маски через колір

Профспілка італійських поліцейських написала скаргу голові поліції Лабмерто Джанніні. Причина обурення – незадоволення забарвленням медичних масок.

Для низки поліцейських дільниць країни (міста: Павія, Варезе, Феррара, Сіракузи, Болонья та Венеція) було закуплено захисні маски рожевого кольору. Поліцейські вважають, що предмети такого забарвлення псують імідж інституції.

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Які маски хочуть носити поліцейські в Італії

Ми не будемо носити рожеві маски. Вони не підходять для нашої форми,

– висловилися поліцейські.

Правоохоронці посилалися на дану ними присягу. Вони додали, що зараз триває особливий історичний момент, коли зростає недовіра до сил правопорядку. Тому серйозний підхід і повага до одягненої уніформи є дуже важливими. На колективну думку авторів листа, рожеві маски не додають поліції авторитетності.

Правоохоронці хочуть, аби надалі для них закупляли маски виключно таких забарвлень:

білі;

сині;

блакитні;

чорні.

У профспілці зауважили, що купувати відповідні маски через два роки після початку пандемії COVID-19 буде нескладно.

COVID-19 в Італії

Нагадуємо, що з початку пандемії коронавірусу в Італії заразилися 9,42 мільйона жителів.

143 тисячі людей померли від ускладнень, спричинених COVID-19.

У країні повністю вакциновано майже 76,5% жителів. Всього було введено 122 мільйони доз вакцин.

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