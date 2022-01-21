Для ряда полицейских участков страны (города: Павия, Варезе, Феррара, Сиракузы, Болонья и Венеция) были закуплены защитные маски розового цвета . Полицейские считают, что предметы такой расцветки портят имидж институции .

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Какие маски хотят носить полицейские в Италии

Мы не будем носить розовые маски. Они не подходят для нашей формы,

– высказались полицейские.

Правоохранители ссылались на данную ими присягу. Они добавили, что сейчас особый исторический момент, когда растет недоверие к силам правопорядка. Поэтому серьезный подход и уважение к одетой униформе очень важны. По коллективному мнению авторов письма, розовые маски не придают полиции авторитетности.

Правоохранители хотят, чтобы в дальнейшем для них закупали маски исключительно таких расцветок:

белые;

синие;

голубые;

черные.

В профсоюзе обратили внимание, что покупать соответствующие маски через два года после начала пандемии COVID-19 будет несложно.

COVID-19 в Италии

Напоминаем, что с начала пандемии коронавируса в Италии заразилось 9,42 миллиона жителей.

143 тысяч человек умерло от осложнений, вызванных COVID-19.

В стране полностью вакцинировано около 76,5% жителей. Всего было введено 122 миллиона доз вакцин.