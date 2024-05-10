Особу жінки наразі не розкрили. Невідомо, чи вона – пасажирка або з команди екіпажу. Чому таємнича леді вирішила залізти на поличку для багажу, досі не з'ясували. Можливо, саме тому новина й стала вірусною у мережі.

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Люди з різних куточків планети припускають, що могло її спонукати на такий неординарний вчинок. Дехто припускає: жінка могла втомитися під час тривалого польоту та вирішила відпочити, випрямивши натомлені ноги.

Загалом найпоширеніше запитання, яке цікавить людей: як взагалі жінка туди залізла? Поведінкою загадкової леді захоплюються. Зокрема, жартують, що це – ідеальний варіант, коли хтось сидить на твоєму місці, а турбувати його не хочеться.

Окрім того, людей хвилює, чому члени екіпажу ніяк не відреагували на поведінку жінки. Зауважують, що ситуація – курйозна, проте й дуже небезпечна. Вона суперечить правилам поведінки на борту.

До слова, нещодавно у мережі опублікували кадри закоханої пари, яка провела політ у дуже дивній позі. Їхня поведінка викликала дискусію у мережі.