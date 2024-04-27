Шер зауважила, що одна з найдивніших речей, до яких часто вдаються пасажири, є селфі з членами екіпажу. Їх намагаються сфотографувати крадькома або відкрито. Однак у будь-якому випадку, перешкоджаючи роботі. Шер зауважила, що часто намагається ввічливо піти, аби не бути на селфі пасажирів з літака. Однак завдяки маніпуляціям з камерами, селфі таки вдається зробити. Шер поскаржилася, що через невдалі ракурси часто виходить з "25 підборіддями".

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Також Шер зауважила, що часто пасажири заходять у літак та не відповідають на привітання членів екіпажу. При цьому бортпровідниці намагаються усміхатися за будь-яких обставин.

Окрім того, Шер дуже дивують люди, які йдуть до вбиральні роззуті, а повертаються – з мокрими шкарпетками (через низку різних причин).

Ще одна звичка, яка дратує членів екіпажу – спроба людей схопити воду або їжу з візочка. Мовиться найчастіше про чипси або снеки. Бортпровідники просять усіх дочекатися своєї черги: без їжі не залишать нікого. Головне – зберігати спокій.