Борг у 142 тисячі злотих: в якому регіоні Польщі зловили найбільше "зайців" у транспорті

За новими даними саме жителі Мазовецького воєводства, до якого входить Варшава, є рекордсменами за кількістю штрафів за безквитковий проїзд. Рекордний борг найбільш затятого порушника – 142 тисячі злотих.

Загальна сума, яку повинні сплатити мазовецькі "зайці" становить аж 46 мільйонів злотих, або ж понад 305 мільйонів гривень.

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Станом на кінець вересня 2021 року кількість людей, яких спіймали на безквитковому проїзді, у Мазовецькому воєводстві перевищила 26 тисяч осіб.

На другому місці опинилося Сілезьке воєводство з результатом у 14,3 тисячі безбілетників і боргом в 19,2 мільйона злотих. А на третьому місці – мешканці Лодзького воєводства з 14 тисячами порушників і сумарним боргом в 12,8 мільйона злотих.

Загалом же по всій Польщі, до реєстру боржників за безквитковий проїзд на будь-якому типі транспорту потрапили вже 106,3 тисячі осіб. Їхній спільний борг склав 153,3 мільйона злотих.

Безбілетники-рекордсмени

Найбільший борг належить 26-річній мешканці Великопольського воєводства. Загальна сума штрафів дівчини – 142 тисячі злотих.

На другому місці опинився 68-річний чоловік, що проживає в Західнопоморському воєводстві. Його борг становить понад 117 тисяч злотих.

Третє місце займає 62-річний житель Мазовії з боргом у 107 тисяч злотих.

Штраф за безквитковий проїзд

Людину, яка намагається проїхати в громадському транспорті у Польщі безкоштовно, очікує штраф. Його суму встановлює кожна транспортна компанія окремо. Як правило, він у 38 разів більше ціни 90-хвилинного проїзного. Наприклад, у Варшаві безбілетників штрафують на 270 злотих.

Що буде, якщо ухилитися від оплати штрафу

Усі транспортні компанії є комерційними організаціями, тому вони мають право застосовувати до боржників різні заходи впливу, наприклад, судові позови. Злісні боржники можуть навіть отримати заборону на в'їзд у Польську Республіку та інші країни Шенгенської зони. У деяких випадках про боржника можуть забути, але ризикувати, розраховуючи на сприятливий результат, не варто.