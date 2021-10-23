Долг в 142 тысячи злотых: в каком регионе Польши поймали больше всего "зайцев" в транспорте

По новым данным именно жители Мазовецкого воеводства, в который входит Варшава, являются рекордсменами по количеству штрафов за безбилетный проезд. Рекордный долг наиболее ярого нарушителя – 142 тысячи злотых.

Общая сумма, которую должны заплатить мазовецкие "зайцы" составляет до 46 миллионов злотых, то есть более 305 миллионов гривен.

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По состоянию на конец сентября 2021 года количество людей, которых поймали на безбилетном проезде, в Мазовецком воеводстве превысила 26 тысяч человек.

На втором месте оказалось Силезское воеводство с результатом в 14,3 тысячи безбилетников и долгом в 19,2 миллиона злотых. А на третьем месте – жители Лодзинского воеводства с 14 тысячами нарушителей и суммарным долгом в 12,8 миллиона злотых.

В целом же по всей Польше, в реестр должников за безбилетный проезд на любом типе транспорта попали уже 106,3 тысячи человек. Их общий долг составил 153,3 миллиона злотых.

Безбилетники-рекордсмены

Самый большой долг принадлежит 26-летней жительнице Великопольского воеводства. Общая сумма штрафов девушки – 142 тысячи злотых.

На втором месте оказался 68-летний мужчина, проживающий в Западнопоморском воеводстве. Его долг составляет более 117 тысяч злотых.

Третье место занимает 62-летний житель Мазовии с долгом в 107 тысяч злотых.

Штраф за безбилетный проезд

Человека, который пытается проехать в общественном транспорте в Польше бесплатно, ожидает штраф. Его сумму устанавливает каждая транспортная компания отдельно. Как правило, он в 38 раз больше цены 90-минутного проездного. Например, в Варшаве безбилетников штрафуют на 270 злотых.

Что будет, если уклониться от оплаты штрафа

Все транспортные компании являются коммерческими организациями, поэтому они имеют право применять к должникам различные меры воздействия, например, судебные иски. Злостные должники могут даже получить запрет на въезд в Польскую Республику и другие страны Шенгенской зоны. В некоторых случаях о должнике могут забыть, но рисковать, рассчитывая на благоприятный исход, не стоит.