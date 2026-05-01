Про це повідомляє BBC.

Що відомо про інцидент в Британії?

Фахівці планують знищити снаряд у п'ятницю, 1 травня.

Через високий ризик операції знешкодження боєприпасу влада запровадила 400-метрову зону безпеки та евакуювала мешканців понад 1 200 будинків.

За словами полковника Ніка Хенді, бомбу не могли просто транспортувати в інше місце, оскільки фахівцям не вдалось повністю оцінити стан її детонаторів.

Фахівці засипали територію навколо бомби великою кількістю піску, аби зменшити можливі наслідки вибуху та захистити місцевість від пошкоджень.

Багато людей кажуть: ну, вона лежала в землі 80 років, у чому проблема? Проста причина в тому, що саме детонатори змушують її вибухнути,

– пояснив старший офіцер з вибухотехнічних робіт.

Мешканців, які проживають у межах небезпечної зони, закликали терміново залишити свої домівки. Поліція та представники Королівського флоту також попередили, що повертатися до зони обмеження заборонено до повного завершення спецробіт.

Які подібні випадки траплялись раніше?

Нещодавно у Німеччині виявили бомбу часів Другої світової війни. Тоді довелось евакуювати 800 людей.

У Польщі, неподалік Варшави під час будівельних робіт було знайдено близько сотню старих снарядів.