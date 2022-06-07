В Болгарії відкрили перший дитячий садок для українських дітей: деталі

Чимало українських сімей вирушили шукати тимчасового прихистку у Болгарії. Очевидно, дітям важко пристосуватися до нового середовища. Щоб дещо полегшити адаптацію, для них відкрили дитячий садок.

У Болгарії відкрили дитячий садочок для українських дітей

Центр денного перебування для евакуйованих з України дітей відкрили у болгарському місті Плодив. Приміщення надав муніципалітет міста. За допомогою благодійників та волонтерів його відремонтували та повністю обладнали.

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Наразі дитячий садок відвідує 18 дітей, батьки яких вже працевлаштувалися в країні. При цьому все ж за бажання мами можуть залишатися у садочку разом з дітьми.

Є діти, які дуже налякані після евакуації, після цих сирен, після всього, що сталося в Україні, тому ми дозволяємо мамам залишатися якомога довше, щоб вони звикли до ситуації,

– каже працівниця фонду підтримки БНТ Наталія Елліс.

У закладі малечею опікуються українські вихователі. Вони допомагають їм звикнути до болгарської мови. До слова, її викладатимуть пловдівські вчителі-пенсіонери. Тому згодом діти зможуть піти до місцевих садочків чи шкіл.

Дітей також будуть знайомити із місцевою кухнею. Адже, за словами Елліс, вона підписали контракт на кейтеринг. Тому дітей потрохи інтегруватимуть у болгарську культуру.

Крім того, за декілька днів у Пловдиві відкриється ще один денний дитячий центр.

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