Так, за словами болгарського чиновника, росіянам доведеться плати за оформлення візи більше, ніж удвічі. Якщо раніше візовий збір для російських туристів становив 35 євро, то тепер він обійдеться їм у 80 євро.

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Таким чином, згідно з рішенням Євросоюзу, Болгарія скасує різні пільги, якими могли користуватися громадяни росії на етапі оформлення візи. При цьому Ілін Димитров додав, що міністерство не солідарне з таким кроком.

Повністю заборонити росіянам в'їзд до нашої країни неможливо, але вартість віз буде підвищена. Це рішення, яке ми не вважаємо за доцільне, насправді є рішенням ЄС. Як члени ЄС, ми повинні будемо виконувати це,

– сказав чиновник.

До слова! Попри скасування авіарейсів між росією та Болгарією, з початку повномасштабної російсько-української війни до Болгарії прибуло понад 60 тисяч російських туристів.