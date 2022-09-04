Так, по словам болгарского чиновника, россиянам придется платить за оформление визы больше, чем вдвое. Если раньше визовый сбор для российских туристов составил 35 евро, то теперь он обойдется им в 80 евро.

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Таким образом, согласно решению Евросоюза, Болгария отменит разные льготы, которыми могли пользоваться граждане России на этапе оформления визы. При этом Илин Димитров добавил, что министерство не солидарно с таким шагом.

Полностью запретить россиянам въезд в нашу страну невозможно, но стоимость виз будет повышена. Это решение, которое мы не считаем целесообразным, на самом деле является решением ЕС. Как члены ЕС, мы должны будем выполнять это,

– сказал чиновник.