Болгарія продовжила програму допомоги для українців

Програма допомоги, що реалізується тимчасовим урядом на чолі з президентом Болгарії Руменом Радевим, яка мала завершитися 31 липня 2024 року, була продовжена до 31 грудня 2024 року, посилаючись на "поточні умови".

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Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році загалом 2 454 748 українців шукали притулку в Болгарії.

У рамках програми тимчасового захисту ЄС Болгарія офіційно зареєструвала 181 868 осіб, з яких 55 302 все ще проживають у країні, а 6 081 – у рамках державної програми.

Тимчасовий захист у ЄС для українців

З 24 лютого 2022 року було запроваджено тимчасовий захист для забезпечення колективного захисту значної кількості переміщених осіб, які шукають притулку в Європейському Союзі та не можуть повернутися до своєї країни.

З метою зменшення тиску на національні системи притулку було запроваджено механізм, який спрощує процедуру розгляду заяв осіб, які шукають тимчасового захисту в ЄС.

Згідно з цією системою, заяви не оцінюються на індивідуальній основі, що гарантує, що особи, яким надано тимчасовий захист, мають однакові права в усіх країнах-членах ЄС. Ці права включають можливість проживати в ЄС, доступ до ринку праці та отримання медичної допомоги.