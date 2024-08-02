Болгария продлила программу помощи для украинцев

Программа помощи, реализуемая временным правительством во главе с президентом Болгарии Руменом Радевым, которая должна была завершиться 31 июля 2024 года, была продлена до 31 декабря 2024 года, ссылаясь на "текущие условия".

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После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году в целом 2 454 748 украинцев искали убежища в Болгарии.

В рамках программы временной защиты ЕС Болгария официально зарегистрировала 181 868 человек, из которых 55 302 все еще проживают в стране, а 6 081 – в рамках государственной программы.

Временная защита в ЕС для украинцев

С 24 февраля 2022 года была введена временная защита для обеспечения коллективной защиты значительного количества перемещенных лиц, которые ищут убежища в Европейском Союзе и не могут вернуться в свою страну.

С целью уменьшения давления на национальные системы убежища был введен механизм, который упрощает процедуру рассмотрения заявлений лиц, ищущих временной защиты в ЕС.

Согласно этой системе, заявления не оцениваются на индивидуальной основе, что гарантирует, что лица, которым предоставлена временная защита, имеют одинаковые права во всех странах-членах ЕС. Эти права включают возможность проживать в ЕС, доступ к рынку труда и получение медицинской помощи.