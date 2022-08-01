І блошині ринки сьогодні можна знайти у багатьох європейських містах. Не є винятком і столиця Чехії. Розповідаємо, куди йти за рідкісними й вінтажними речами в Празі.

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3 найбільші блошині ринки Праги

U Elektry

Найбільший блошиний ринок у Празі, де продають все: від продуктів до старовинних предметів антикваріату. На цю локацію приїжджають як "мисливці за старовиною", так і охочі відхопити будь-який побутовий предмет дешевше. Для любителів атмосфери 90-х – багато речей розкладено прямо на землі.

Вхід коштує 30 крон, діти та люди з інвалідністю можуть пройти безкоштовно. Плата за паркування становить 90 крон для автомобіля та 50 крон для мотоцикла. Парковка доступна просто на території ринку.

Час роботи: субота – неділя, з 6:00 до 14:00

Адреса: U Elektry 7, 190 00 Praha 9



Блошиний ринок U Elektry / Фото prague

Hermaňák

На цей блошиний ринок приходять не лише за одягом, аксесуарами, вініловими платівками – тут продаються домашні овочі з городу, варення та навіть рослини. На ринок можна потрапити і як продавець – для цього треба зареєструватися, але місця швидко закінчуються через порівняно невелику площу ринку.

Час роботи: остання субота місяця з 9:00

Адреса: Rezáčovo náměstí, Praha 7



Ринок Hermaňák / Фото facebook

Bleší trhy Středočeský kraj Buštehrad

Буштеград – невелике містечко за Прагою, де є ще один блошиний ринок. Сюди їдуть не лише на шопінг, а й щоб подивитися на мальовничі вулички та деякі туристичні місця.

Час роботи: 7:00 – 12:00 п'ятницями у певні тижні

Адреса: Kladenská 683/72, Buštehrad (за Прагою).



Блошиний ринок біля Праги / Фото antiksberatelsketrhy