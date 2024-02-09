"Застрягли" не лише вантажівки: через блокаду польського кордону ускладнено рух автобусів й авто

У Держприкордонній службі повідомили, що станом на 9 лютого на кордоні з Польщею – ускладнено рух транспорту. Цього разу "застрягли" не лише вантажівки, але й автобуси та легкові авто.

Блокаду кордону польські фермери розпочали вранці 9 лютого. Через їхні дії суттєво ускладнений рух через пункти пропуску: "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська", "Дорогуськ – Ягодин". Участь у блокаді кордону беруть сотні поляків.

Зверніть увагу Поляки заблокували пункт пропуску "Шегині", не можуть проїхати всі види транспорту, – ДПСУ

Польські фермери наголосили, що збираються влаштовувати загальний страйк. Як причину вони називають, зокрема, заяви польської влади, що країна дотримуватиметься усіх рішень Єврокомісії щодо імпорту сільськогосподарської продукції та продуктів з України.

Яка ситуація у пунктах пропуску

За даними польських прикордонників, протестувальники налаштовані пропускати:

по 1 вантажному автомобілю, 1 автобусу та 1 легковому автомобілю на годину перед пунктом пропуску "Медика";

по 2 вантажні автомобілі на годину в обох напрямках через "Хребенне" (рух автобусів та легкових авто начебто не блокуватимуть);

по одній вантажівці щогодини через "Дорогуськ". Рух автобусів також начебто має відбуватися без змін.

Людям рекомендують планувати свій день з урахуванням цих обмежень.

Що каже Державна митна служба

Державна митна служба повідомила, що польські фермери від 9 лютого перешкоджатимуть перевантаженню українських сільськогосподарських товарів із залізничного на автомобільний транспорт, а також – не допускатимуть їхнього переміщення на термінали по станції Хрубешув. Мовиться про пункт-пропуску "Хрубешув – Володимир-Волинський".