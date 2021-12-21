Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у фейсбуці. Обшуки провели у двох павільйонах, які надають послуги зі страхування, в одному з наземних пунктів пропуску на українсько-польському кордоні у Львівській області.

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Деталі справи

В результаті проведених перевірок правоохоронці виявили та вилучили комп'ютерну техніку та флеш-носії, на яких містилися докази виготовлення міжнародних сертифікатів про вакцинацію та негативних результатів тестування на коронавірус.

Наразі слідчі встановлюють особи всіх причетних до незаконних дій. Розслідування справи ще триває.

Повний текст публікації Західного регіонального управління Держприкордонслужби України

Прикордонники викрили схему з незаконного виготовлення та розповсюдження COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів. Правопорушення прикордонники викрили спільно з поліцейськими.

Зокрема, заходи проводили оперативні співробітники Львівського та Чопського прикордонних загонів спільно зі слідчими Ужгородського РУП ГУНП у Закарпатській області за матеріалами кримінального провадження, розпочатого за статтею 358 Кримінального кодексу України, яке сталося в одному з пунктів пропуску Чопського загону.

В одному з населених пунктів Львівської області у двох павільйонах, які надають послуги зі страхування, проведено санкціоновані обшуки. В результаті, правоохоронці виявили та вилучили комп'ютерну техніку та флеш-носії, на яких містились відомості щодо виготовлення сертифікатів про вакцинацію та результатів тестування, а також недійсні бланки міжнародних COVID- сертифікатів та негативні результати ПЛР-тестів. За попередньою інформацією вартість недійсного документа складала 50 євро.

На українсько-польському кордоні продавали фальшиві COVID-сертифікати і ПЛР-тести / Фото фейсбук Західного регіонального управління Держприкордонслужби України

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