Німеччина очікує на ще більше українських біженців через прихід зими
Джерело:Sky News
Уряд Німеччини очікує на новий сплеск українських біженців у найближчі тижні. Це пов'язано із зимовим зниженням температури та атаками Росії на об'єкти енергетичної інфраструктури України.
Німеччина очікує на нову хвилю біженців
Посол Німеччини в Британії Мігель Бергер заявив, що очікує на хвилю переселенців з України вже незабаром. Від початку війни до країни прибув вже мільйон українців.
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Бергер сказав, що президент Росії Володимир Путін продовжує тероризувати цивільне населення. Через це Німеччина дуже стурбована, що "ці атаки на енергетичну інфраструктуру означають, що багато людей через морози можуть бути змушені покинути Україну."
Тож ми очікуємо ще одну хвилю біженців найближчими тижнями,
– зауважив Бергер.
Говорячи про дипломатію, він сказав, що Німеччина не бачить фундаментальних змін у позиції Росії й "поки що не відчуває оптимізму" щодо переговорів між Москвою і Києвом.
Скільки українців ще виїдуть за кордон
За майже 9 місяців війни з України виїхало 9,3 мільйона українців, а повернулися вже понад 7,4 мільйона осіб. Разом з тим, за кордоном станом на сьогодні перебуває ще понад 2 мільйони громадян України. І прогнозують, що ще близько 2 – 3 мільйони виїдуть до Європи найближчим часом. Все через похолодання та постійні обстріли критичної інфраструктури.
Польща вже готується до напливу біженців з України
Масовані терористичні атаки Росії на українську інфраструктуру можуть спровокувати черговий наплив біженців до Польщі та інших країн ЄС. Експерти прогнозують, що на початку зими українсько-польський кордон може перетнути до пів мільйона громадян України.
Досі багатьом вдавалося впоратися з відсутністю гарячої води та електрики. Взимку це буде важче, тому протягом кількох тижнів спостерігається, що дедалі більше українців тікають від війни, серед іншого й до Польщі. Країна заявила, що готова приймати людей, попри те, що сама Польща бореться з проблемами зростання цін на енергоносії та інфляцією.Нагадаємо, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук нещодавно звернулася до земляків за кордоном та закликала українців перечекати зиму, наприклад, у Польщі та інших країнах Європи.