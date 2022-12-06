Німеччина очікує на ще більше українських біженців через прихід зими

За майже 9 місяців війни з України виїхало 9,3 мільйона українців, а повернулися вже понад 7,4 мільйона осіб. Разом з тим, за кордоном станом на сьогодні перебуває ще понад 2 мільйони громадян України. І прогнозують , що ще близько 2 – 3 мільйони виїдуть до Європи найближчим часом. Все через похолодання та постійні обстріли критичної інфраструктури.

Польща вже готується до напливу біженців з України

Масовані терористичні атаки Росії на українську інфраструктуру можуть спровокувати черговий наплив біженців до Польщі та інших країн ЄС. Експерти прогнозують, що на початку зими українсько-польський кордон може перетнути до пів мільйона громадян України.

Досі багатьом вдавалося впоратися з відсутністю гарячої води та електрики. Взимку це буде важче, тому протягом кількох тижнів спостерігається, що дедалі більше українців тікають від війни, серед іншого й до Польщі. Країна заявила, що готова приймати людей, попри те, що сама Польща бореться з проблемами зростання цін на енергоносії та інфляцією.