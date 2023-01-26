У Будапешті продовжили безплатний проїзд для українців: названо терміни

З початком повномасштабного вторгнення в Україні мільйони українців шукали прихистку в закордонних країнах, зокрема і в Угорщині. В державі запропонували біженцям чимало різних послуг, як-от безплатний проїзд.

Безплатний проїзд в Будапешті продовжено до березня 2023 року

Так, Будапештський транспортний центр (БТЦ) вирішив продовжити безплатний проїзд на своєму громадському транспорті для біженців з України. Безкоштовну послугу, яку було запроваджено 4 березня 2022 року, продовжено до 31 березня 2023 року.

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Послуга доступна біженцям за наявності офіційного українського проїзного документа (паспорта, посвідчення особи, посвідки на проживання, студентського квитка для інших іноземних студентів, які навчаються в Україні, або іншого документа, в якому зазначено українську адресу, для інших іноземних громадян).

Документи, що дають право на безоплатний проїзд будуть, як і раніше прийматися на рейсах БТЦ, за винятком:

аеропортового експреса 100E;

фунікулера;

ностальгічних рейсів;

катерів;

HÉV за межі Будапешта;

"синіх" автобусів за межі Будапешта.

Будапештський транспортний центр продовжує працювати над тим, щоб максимально полегшити становище біженців з України. Компанія також просить своїх клієнтів надавати допомогу біженцям, які користуються послугами БТЦ.