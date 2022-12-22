У Словаччині скасують безкоштовний проїзд для українців: нові умови

У столиці Словаччини Братиславі скасують безплатний проїзд для переселенців з України. Платити доведеться вже з 1 січня 2023 року.

Водночас можна буде безкоштовно доїхати до потрібного місця у день отримання документів тимчасового захисту та протягом чотирьох наступних днів залізничним чи приміським транспортом. Так, право на безплатний проїзд у Братиславі діятиме лише 5 днів.

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З нового року українці із тимчасовим захистом втратять право на безкоштовний проїзд в автобусах, електричках, тролейбусах у Братиславі.