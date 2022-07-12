Шотландія призупинила прийом українських біженців на 3 місяці

Шотландія приймала біженців з України за спеціальною програмою "суперспонсорства". Однак влада країни тимчасово призупиняє прийом українців.

Йдеться про урядову програму, у рамках якої громадяни України, отримуючи британську візу, могли обирати Шотландію як спонсора. Яка роль спонсора? Спонсор повинен виділити безкоштовне житло біженцям.

Актуально Як отримати візу до Польщі: покрокова інструкція

Тож Шотландія зіткнулася з напливом українців, які їдуть у пошуках порятунку від війни. І уся річ в тому, що в країні зараз бракує житла, яке можна було б надати в користування біженцям. Однак уряд гарантує, що ті особи, які уже прибули або прибудуть до Шотландії найближчими місяцями, точно отримають належну підтримку.

Так, уже понад 4 тисячі із 7 тисяч українців, які вже прибули до Шотландії, отримали житло це за "схемою суперспонсорства". Загалом було видано 21 256 віз із зазначенням шотландського спонсора.

У зв'язку з тим, що кількість заяв на отримання візи, в яких уряд Шотландії зазначено як спонсора, зросла на 21% у порівнянні з попереднім тижнем станом на 5 липня, кількість виданих віз зросла на 27%, а кількість тих, хто прибуває за схемою суперспонсора зросло на 20%,

– йдеться у повідомленні.

Вам може бути цікаво – Литва заборонила перевозити по своїй території цемент та алкоголь: дивіться відео

Тимчасова заборона на видачу віз почне діяти з 9:00 у середу, 13 липня.