"Нова пошта" відкрила чергові два відділення у Польщі

Так, поштовий оператор "Нова пошта" з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну забезпечує таку можливість нашим громадян за кордоном. НП відкрила ще два відділення у Польщі – у Гданську та Вроцлаві.

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В закордонних відділеннях "Нової пошти" працюють українці, які можуть обслуговувати як українською, так і польською мовами.

Нові відділення працюють за адресами:

Вроцлав – вулиця Тшебницька, 50/1А, 50-231, цифрова адреса 1/50;

– вулиця Тшебницька, 50/1А, 50-231, цифрова адреса 1/50; Гданськ – вул. Ракочего, 30, 80-171, цифрова адреса 1/80.

У відділеннях Nova Post можна зробити пакування, відправити в Україну та отримати посилки з України до 30 кілограмів.

Термін доставлення посилок – від 5 днів. Сплатити за послуги можна як готівкою, так і карткою або через ApplePay чи GooglePay.

В пресслужбі компанії зазначили, що до кінця року планує відкрити ще 7 відділень.

Загалом Нова Пошта у Польщі відкрила вже 10 відділень: