"Нова пошта" відкрила чергові два відділення у Польщі
Джерело:НП
У сусідній Польщі перебуває найбільша кількість українців. Очевидно, що вони потребують допомоги з України, й навпаки. Зокрема, можна отримати з дому посилки з необхідними речима, так само можна відправити щось додому.
"Нова пошта" відкрила відділення у Гданську та Вроцлаві
Так, поштовий оператор "Нова пошта" з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну забезпечує таку можливість нашим громадян за кордоном. НП відкрила ще два відділення у Польщі – у Гданську та Вроцлаві.
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В закордонних відділеннях "Нової пошти" працюють українці, які можуть обслуговувати як українською, так і польською мовами.
Нові відділення працюють за адресами:
- Вроцлав – вулиця Тшебницька, 50/1А, 50-231, цифрова адреса 1/50;
- Гданськ – вул. Ракочего, 30, 80-171, цифрова адреса 1/80.
У відділеннях Nova Post можна зробити пакування, відправити в Україну та отримати посилки з України до 30 кілограмів.
Термін доставлення посилок – від 5 днів. Сплатити за послуги можна як готівкою, так і карткою або через ApplePay чи GooglePay.
В пресслужбі компанії зазначили, що до кінця року планує відкрити ще 7 відділень.
Загалом Нова Пошта у Польщі відкрила вже 10 відділень:
- у Варшаві;
- Кракові;
- Жешуві;
- Познані;
- Гданську;
- Вроцлаві.