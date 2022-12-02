"Новая почта" открыла отделение в Гданьске и Вроцлаве

Так, почтовый оператор "Новая почта" с начала полномасштабного вторжения России в Украину обеспечивает такую ​​возможность нашим гражданам за рубежом. НП открыла еще два отделения в Польше – в Гданьске и Вроцлаве.

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В заграничных отделениях "Новой почты" работают украинцы, которые могут обслуживать как на украинском, так и на польском языке.

Новые отделения работают по адресам:

Вроцлав – улица Тшебницкая, 50/1А, 50-231, цифровой адрес 1/50;

– улица Тшебницкая, 50/1А, 50-231, цифровой адрес 1/50; Гданьск – улица Ракочего, 30, 80-171, цифровой адрес 1/80.

В отделениях Nova Post можно сделать упаковку, отправить в Украину и получить посылки из Украины до 30 килограмм.

Срок доставки посылок – от 5 дней. Оплатить услуги можно как наличными, так и картой или через ApplePay, или GooglePay.

В пресс-службе компании отметили, что до конца года планируют открыть еще 7 отделений.

Всего Новая Почта в Польше открыла уже 10 отделений: