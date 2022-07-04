Скільки біженців з України вже прийняла Німеччина

Через війну Росії проти України мільйони українців були змушені покинути свої домівки і шукати прихистку в інших країнах. Однією із таких стала Німеччина.

Німеччина прийняла понад 850 000 українських біженців

Ця держава з початку збройного конфлікту в Україні прийняла понад 850 тисяч українських переселенців – переважно жінок і дітей. Про це заявила міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер.

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Фезер також зазначила, що в країні за останні роки вдосконалили процедуру прийому біженців у порівнянні з 2015 роком.

Ми зробили багато речей набагато краще, ніж під час останнього великого переміщення біженців у 2015 році,

– сказала вона.

Міністерка назвала "історичним успіхом" і великим досягненням "швидку та небюрократичну" здатність усіх європейських держав прийняти біженців з України.

Крім того, Фезер підкреслила, що Німеччина всім новоприбулим пропонує відвідувати інтеграційні курси для поширення німецьких цінностей та мови навіть серед тих, що перебуває в країні тимчасово.

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