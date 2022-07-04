Германия приняла более 850 000 украинских беженцев

Это государство с начала вооруженного конфликта в Украине приняло более 850 тысяч украинских переселенцев – преимущественно женщин и детей. Об этом заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

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Фезер также отметила, что в стране за последние годы усовершенствовали процедуру приема беженцев по сравнению с 2015 годом.

Мы сделали многое гораздо лучше, чем во время последнего большого перемещения беженцев в 2015 году,

– сказала она.

Министерша назвала "историческим успехом" и большим достижением "скорую и небюрократическую" способность всех европейских государств принять беженцев из Украины.

Кроме того, Фезер подчеркнула, что Германия всем новоприбывшим предлагает посещать интеграционные курсы для распространения немецких ценностей и языка даже среди временно находящихся в стране.

Любопытно! Рассказываем, что следует знать нашим гражданам, которые ищут убежище в Германии – денежная помощь, трудоустройство и т.д.

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