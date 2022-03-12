Біженці-медики можуть працевлаштуватися в Польщі за спрощеною процедурою: куди звертатися

Медики в Польщі надзвичайно затребувані. Тому в сусідній країні їм залюбки пропонують роботу.

За спрощеною процедурою у Польщі можуть працевлаштуватися лікарі всіх спеціальностей, зокрема й стоматологи, акушери та медсестри. Їм пропонують роботу терміном до 1 року. Спочатку обов'язки медичних працівників будуть окреслені певними рамками, а свою роботу українці виконуватимуть під наглядом колег. Через рік, якщо працівник захоче продовжити контракт, він зможе виконувати посадові обов'язки самостійно, без додаткового контролю та суворих обмежень.

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Як медикам з України працевлаштуватися в Польщі

Щоб отримати умовний дозвіл на працевлаштування на 1 рік, потрібно виконати відповідні умови. Вони опубліковані на сайті Міністерства здоров'я Польщі.

Насамперед потрібно подати до міністерства заяву про отримання дозволу на працевлаштування в Польщі за професією. До заяви слід прикріпити ще такі документи:

диплом з присяжним перекладом на польську (апостиль не потрібно);

письмову декларацію про знання польської мови;

заяву про повну дієздатність;

медичну довідку про стан здоров'я, що підтверджує можливість працювати за професією;

довідку від медичного закладу з даними про термін працевлаштування та посадові обов'язки;

документ, що підтверджує відсутність судимості у зв'язку з професійною діяльністю;

документ, що підтверджує професійний стаж роботи в Україні не менше 3 років і протягом останніх 5 років.

Медичні рятівники (фельдшери), які прибули до Польщі з України після 24 лютого теж можуть працевлаштуватися за спеціальністю. Їх робота відбуватиметься під керівництвом польських спеціалістів.

Для цього потрібно скласти такий пакет документів:

диплом з присяжним перекладом на польську (апостиль не потрібно);

заяву про повну дієздатність;

медичну довідку про стан здоров'я, що дозволяє займатися діяльністю медичного рятівника;

документ, що підтверджує професійний стаж роботи в Україні не менше 3 років і протягом останніх 5 років.

Контакти

Для отримання інформації про можливість працевлаштування лікарів та лікарів-стоматологів можна звертатися за телефонними номерами:

+48 532 455 016;

+48 532 455 018;

+48 532 088 025;

+48 539 141 292.

Номери телефонів, за якими можна отримати інформацію про можливість працевлаштування медичних сестер та акушерів:

+48 883 840 961;

+48 883 840 965;

+48 539 147 679;

+48 539 141 017.

Можливість працевлаштування медичних рятувальників слід уточняти за номерами:

+48 882 790 624;

+48 532 455 023.

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