Як отримати безкоштовні медичні послуги в Литві: важлива інформація для українських біженців

Українці, які через російсько-українську війну опинилися в Литві, мають право на безкоштовне лікування. Розповідаємо, як отримати медичні послуги за кордоном.

Насамперед зазначимо, що повноцінний доступ до системи охорони здоров'я у Литві мають ті громадяни України, які отримали тимчасову посвідку на проживання з гуманітарних міркувань. Зокрема, біженці можуть розраховувати на безкоштовні послуги швидкої допомоги, медичну реабілітацію поранених на війні, невідкладну медичну допомогу, огляд і супровід під час вагітності та пологах та інші медичні послуги.

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Зареєстрованим переселенця з України видають картку, на якій зазначений персональний код електронної історії здоров’я ESI. Цей код дозволяє ідентифікувати людину для отримання медичних послуг та ліків за рецептом — його слід показувати в медичних закладах та аптеках.

Особливості роботи медичної системи в Литві

Як отримати направлення до вузького спеціаліста? Щоб отримати консультацію лікаря за певною спеціальністю, спочатку слід звернутися до сімейного лікаря. Ваш терапевт призначає лікування, виписує ліки, а в разі потреби скеровує до вузького спеціаліста.

Як вклякати швидку допомогу? Викликати екстренну медичну допомогу можуть й ті українці, які ще не встигли отримати посвідку на проживання чи оформити медстраховку. Дійсні номери в Литві: 03, 103, 033, 112.

Як отримати ліки? Якщо людина лікується в стаціонарі, то там їй надають усі необхідні медикаменти. У разі амбулаторного лікування, то рецепт на ліки виписує ваш лікар. Зауважте, що якщо ви стоїте на обліку в реєстраційному центрі, то ліки за рецептом можна безкоштовно отримати в аптеці.

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