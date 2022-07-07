В первую очередь отметим, что полноценный доступ к системе здравоохранения в Литве имеют те граждане Украины, которые получили временный вид на жительство по гуманитарным соображениям. В частности, беженцы могут рассчитывать на бесплатные услуги скорой помощи, медицинскую реабилитацию раненых на войне, неотложную медицинскую помощь, осмотр и сопровождение во время беременности и родов и другие медицинские услуги.

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Зарегистрированным переселенцам из Украины выдают карточку, на которой указан персональный код электронной истории здоровья ESI. Этот код позволяет идентифицировать человека для получения медицинских услуг и лекарств по рецепту – его следует показывать в медицинских учреждениях и аптеках.

Особенности работы медицинской системы в Литве

Как получить направление к узкому специалисту? Чтобы получить консультацию врача по какой-либо специальности, сначала следует обратиться к семейному врачу. Ваш терапевт назначает лечение, выписывает лекарства, а в случае необходимости направляет к узкому специалисту.

Как вызвать скорую помощь? Вызвать экстренную медицинскую помощь могут и украинцы, которые еще не успели получить вид на жительство или оформить медстраховку. Действительные номера в Литве: 03, 103, 033, 112.

Как получить лекарства? Если человек лечится в стационаре, то там ему предоставляют все необходимые медикаменты. В случае амбулаторного лечения, то рецепт на лекарства выписывает ваш врач. Обратите внимание, что если вы стоите на учете в регистрационном центре, то лекарство по рецепту можно бесплатно получить в аптеке.

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