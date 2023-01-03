Українські біженці в Італії можуть отримати 150 євро: які умови

Це одноразова виплата, яку надають людям із низьким доходом. Дізнайтеся детальніше, хто може розраховувати на виплату та як подати заявку.

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Фінансову допомогу у розмірі 150 євро можуть отримати ті особи, чиї доходи не перевищують 20 000 євро на рік за податковий період 2021 року.

Заявку на виплату можуть подати скоординовані та постійні співробітники, наукові співробітники, аспіранти зі стипендіями, сезонні працівники, працівники з перервами та працівники сфери розваг, які мають вимоги, зазначені в циркулярі INPS No 127 від 16 листопада 2022 року.

Сезонні працівники можуть оформити заявку тільки якщо вони не отримували допомогу у листопаді 2022 року.

Зазначається, що виплати потрібно оформити до 31 січня 2023 року.

Як подати заявку

Подати заяву можна через онлайн-сервіс 150 euro – Domanda. На сайті потрібно авторизуватися за допомогою свого податкового коду або однієї з електронних верифікаційних систем Італії.

Після автентифікації з вашими обліковими даними вам потрібно буде вибрати категорію, на яку збираєтеся подати заявку.

Також заявку можна подати через контактний центр за номером 803 164 зі стаціонарного телефону або 06 164164 з мобільного.