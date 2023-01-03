Одноразова допомога 150 євро українцям в Італії

Це одноразова виплата, яку надають людям із низьким доходом. Дізнайтеся детальніше, хто може розраховувати на виплату та як подати заявку.

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