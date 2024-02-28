Житло людям з тимчасовим захистом має надати місцева влада. Деталі про нову заяву влади Ірландії – далі у матеріалі!

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Ірландії виділить додаткові 150 об'єктів нерухомості

В Ірландії тимчасовим захистом користуються понад 100 000 українців. Влада припускає, що потік біженців залишатиметься високим. У зв'язку із цим планується виділити для розміщення українців додаткові 150 об’єктів нерухомості, у тому числі колишній монастир у Банагері у графстві Оффалі.

Ініціатива, викладена в документі, надісланому до ради графства Оффалі, пояснює плани місцевого уряду Ірландії знизити обмеження у забезпеченні житла для українських біженців.

Йдеться про створення нової програми реконструкції, яка підтримується змінами в правилах планування та забудови. Реалізація програми передбачає координацію між Департаментом у справах інтеграції, місцевими органами влади та національними координаційними органами.

У національному масштабі ця програма передбачає надання житла в 53 об'єктах у 2023 році, а понад 150 додаткових об'єктів вже планується здати 2024 року,

– йдеться у документі.

У інформаційній записці сказано, що помешкання будуть призначені для сімей, людей похилого віку та самотніх людей з України. Ці площі матимуть форму окремого житла з власними дверима та зі спільними зонами відпочинку та санвузлами.

Ірландія змінила правила перебування українців з 1 лютого

Держава всіляко підтримує українців й допомагає з інтеграцією, зокрема надає безплатне житло і фінансові виплати. Однак, з 1 лютого умови проживання в Ірландії будуть дещо змінені.

Нові правила стосуватимуться умов проживання та скорочення виплат. Кого саме торкнуться обмеження – розповідаємо за посиланням!