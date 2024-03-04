В Ірландії будують новий центр для розміщення українців: що відомо

Нещодавньою подією стало будівництво нового центру для українських біженців в Ірландії. Локація на 985 місць буде розташована у Ньюхоллі в графстві Кілдер.

Об'єкт готовий на 90% і має бути зданий в експлуатацію у березні. Які умови готують для новоприбулих – читайте нижче у матеріалі!

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В Ірландії будують новий центр для українців

В Ірландії відкривається новий центр тимчасового розміщення для українських біженців. Розташований у сільській місцевості графства Кілдер, між містами Неш та Ньюбрідж, об'єкт наближається до завершення, 90% будівництва вже готове. Офіційне відкриття центру заплановане на березень.

За даними Департаменту у справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та молоді, інтеграційний центр Newhall надаватиме розміщення максимум 985 людям. Договір на центр діє 1 рік.

Мешканці залишатимуться там лише кілька тижнів, поки звикнуть до життя в Ірландії та підготуються до переходу у власне незалежне житло,

– каже уряд.

У новому закладі буде запропоновано 387 спальних кают, обладнаних окремими ванними кімнатами, для сімей з 2 – 6 осіб. Там буде їдальня з підігрівом та розподіленими прийомами їжі. Об'єкт спроєктований таким чином, щоб забезпечити харчування та всі зручності, необхідні для приготування чаю та кави, а також враховувати культурні та релігійні уподобання. Також буде враховано графік обідів для студентів та працівників.

Крім того, у центрі будуть окремі зони відпочинку для дорослих і дітей. Надворі встановлять столики й облаштують ігрові зони для дітей. У центрі розташують спільну пральню.

За роботою закладу стежитиме команда менеджерів, персонал служби харчування та прибиральників. Також співробітники служби безпеки будуть на місці цілодобово.

Днями кілька десятків протестувальників перекривали техніці в'їзд на будівельний майданчик. Але 29 лютого суд заборонив перешкоджати роботі локації.

В Ірландії збільшать кількість житла для українських біженців

Ірландія планує виділити на розміщення українців додаткові 150 об'єктів нерухомості. У такий спосіб уряд сподівається подолати кризу з житлом у зв'язку з великою кількістю біженців.

Житло людям з тимчасовим захистом має надати місцева влада. Деталі про нову заяву влади Ірландії – далі у матеріалі!