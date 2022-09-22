Так, від 24 лютого кордон Естонії перетнуло 100 082 біженці з України. З них 56 566 залишилися на території країни, а ще 43 516 українців поїхали до інших європейських держав.

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Скільком українським чоловікам боєздатного віку Естонія надала прихисток

З огляду на те, що не усім боєздатним чоловікам заборонено покидати Україну на час воєнного стану, до країн Європи продовжують прибувати українці у віці 18 – 60 років. Відтак, з 24 лютого в Естонії отримали прихисток майже 5 тисяч молодих чоловіків з України. Якщо бути точним, то 4 898 українцям призовного віку надали статус тимчасового захисту. Про це заявила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Це число складає 14% від усіх осіб, які отримали тимчасовий захист в Естонії. Якщо брати останній місяць, частка дітей складає 28% від загальної кількості заяв, частка жінок – 41%, а частка чоловіків – 31%. І це всі чоловіки разом узяті,

– додала Каллас.

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