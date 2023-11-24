Пункти для українців: куди звернутися за невідкладною допомогою у Чехії

Українські біженці, які проживають у Чехії, можуть отримати необхідну медичну допомогу у визначених пунктах UA POINT, встановлених у клінічних лікарнях. Ці спеціалізовані заклади обслуговують як дорослих, так і дітей, забезпечуючи повну медичну допомогу біженцям.

У відділеннях UA POINT можна отримати невідкладну допомогу лікаря біженцям різного віку. За потреби українців приймає і гінекологічна поліклініка. Адреси пунктів – далі у матеріалі!

Читайте також Різдво в наметах: українські біженці в Ірландії вимушені зустрічати свята в тимчасовому житлі

Звернутися можна за такими адресами:

Прага

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, 100 34;

Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84/1 150 06 Praha 5;

Fakultní Thomayerovy nemocnice, Vídeňská 800 Praha 4 – Krč 140 59;

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2.

В університетській лікарні Bulovka (Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, Praha 8 – Libeň, 180 81) допомога українським біженцям надається у звичайному режимі роботи лікарні. Інформацію, куди звертатися, можна отримати на головному вході до лікарні. Перед відвідування просять заповнити анкету.

Брно

Fakultní nemocnice Brno, дитяча лікарня (Černopolní 9);

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53 602 00.

Градець Кралове

Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05.

Оломоуц

Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7, 779 00.

Острава

Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba.

UA point у Брно / Фото Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Плзень

Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13 301 00 Plzeň-Bory.

З питаннями щодо охорони здоров'я та для випадків перекладу на чеську для медичних працівників українці можуть телефонувати на інформаційну лінію: +420 226 201 221.

У Празі більше немає тимчасового житла для українців

У деяких містах Чехії більше не надають безкоштовне житло українцям. Біженці у країні мають право на безплатне проживання протягом 150 днів. Але місця є не всюди. Прага, наприклад, більше не має змоги забезпечувати українців безкоштовним розміщенням.

Ще декілька міст у Чехії також більше не в змозі надавати гуманітарне житло. Куди звертатися українським біженцям, які прибувають до Чехії і потребують місця для проживання — читайте за посиланням.