В отделениях UA POINT можно получить неотложную помощь врача беженцам всех возрастов. При необходимости украинцев принимает и гинекологическая поликлиника. Адреса пунктов – далее в материале!
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Обратиться можно по следующим адресам:
Прага
- Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, 100 34;
- Fakultny nemocnice v Motole, V Úvalu 84/1 150 06 Praha 5;
- Fakultny Thomayerovy nemocnice, Viedenska 800 Praha 4 – Krč 140 59;
- Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2.
В университетской больнице Bulovka (Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, Praha 8 – Libeň, 180 81) помощь украинским беженцам предоставляется в обычном режиме работы больницы. Информацию, куда обращаться, можно получить на главном входе в больницу. Перед посещением просят заполнить анкету.
Брно
- Fakultní nemocnice Brno, детская больница (Černopolní 9);
- Fakultna nemocnice u sv. Anny v Brne, Pekařská 664/53 602 00.
Градец Кралово
- Fakultny nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05.
Оломоуц
- Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníkov 248/7, 779 00.
Острава
- Fakultny nemocnice Ostrava, 17. ноября 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba.
UA point в Брно / Фото Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brne
Плзень
- Fakultny nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13 301 00 Plzeň-Bory.
С вопросами здравоохранения и случаев перевода на чешский для медицинских работников украинцы могут звонить на информационную линию: +420 226 201 221.
В Праге больше нет временного жилья для украинцев
В некоторых городах Чехии больше не предоставляют бесплатное жилье украинцам. Беженцы в стране имеют право на бесплатное проживание в течение 150 дней. Но места есть не всюду. Прага, например, больше не может обеспечивать украинцев бесплатным размещением.
Еще несколько городов в Чехии тоже больше не в состоянии предоставлять гуманитарное жилье. Куда обращаться украинским беженцам, прибывающим в Чехию и нуждающимся в местах проживания – читайте по ссылке.