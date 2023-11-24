В отделениях UA POINT можно получить неотложную помощь врача беженцам всех возрастов. При необходимости украинцев принимает и гинекологическая поликлиника. Адреса пунктов – далее в материале!

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Обратиться можно по следующим адресам:

Прага

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, 100 34;

Fakultny nemocnice v Motole, V Úvalu 84/1 150 06 Praha 5;

Fakultny Thomayerovy nemocnice, Viedenska 800 Praha 4 – Krč 140 59;

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2.

В университетской больнице Bulovka (Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, Praha 8 – Libeň, 180 81) помощь украинским беженцам предоставляется в обычном режиме работы больницы. Информацию, куда обращаться, можно получить на главном входе в больницу. Перед посещением просят заполнить анкету.

Брно

Fakultní nemocnice Brno, детская больница (Černopolní 9);

Fakultna nemocnice u sv. Anny v Brne, Pekařská 664/53 602 00.

Градец Кралово

Fakultny nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05.

Оломоуц

Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníkov 248/7, 779 00.

Острава

Fakultny nemocnice Ostrava, 17. ноября 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba.

UA point в Брно / Фото Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brne

Плзень

Fakultny nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13 301 00 Plzeň-Bory.

С вопросами здравоохранения и случаев перевода на чешский для медицинских работников украинцы могут звонить на информационную линию: +420 226 201 221.

В Праге больше нет временного жилья для украинцев

В некоторых городах Чехии больше не предоставляют бесплатное жилье украинцам. Беженцы в стране имеют право на бесплатное проживание в течение 150 дней. Но места есть не всюду. Прага, например, больше не может обеспечивать украинцев бесплатным размещением.

Еще несколько городов в Чехии тоже больше не в состоянии предоставлять гуманитарное жилье. Куда обращаться украинским беженцам, прибывающим в Чехию и нуждающимся в местах проживания – читайте по ссылке.