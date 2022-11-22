В аеропорту Берліна створять наметовий табір для українських біженців: що відомо

Колишній аеропорт Берліна Тегель стане притулком для переселенців з України. Там зможуть жити 3 600 людей.

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Два термінали аеропорту Тегель віддали для українців ще навесні. Там організували реєстрацію та розподіл регіонами Німеччини.

Зараз країна очікує ще до 100 тисяч людей, їх вже неофіційно називають "енергетичними переселенцями". Рятуватися від війни у Європі українці можуть через постійні обстріли критичної інфраструктури. Тому німецькі чиновники вдалися до відповідних заходів.

Уряд Берліна планує обладнати два великі намети з обігрівачами на льотному полі аеропорту Берліна Тегель. Там також відкрили третій термінал для реєстрації прибулих та встановили 900 нових ліжок. Намети в аеропорту планують обладнати до кінця листопада.

Ми повинні створити простір. Кожен притулок, який ми надаємо, є засудженням війни Путіна,

– каже політик, якого цитує Tagesspiegel.

Зазначається, що зараз країна прийняла більше мільйона українців, майже всі вони потребують притулку. Приблизно 10% з них залишилися в Берліні.