Бывший аэропорт Берлина Тегель станет убежищем для переселенцев из Украины. Там смогут жить 3 600 человек.

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Два терминала аэропорта Тегель отдали для украинцев еще весной. Там организовали регистрацию и раздел по регионах Германии.

Сейчас страна ждет еще до 100 тысяч человек, их уже неофициально называют "энергетическими переселенцами". Спасаться от войны в Европе украинцы могут из-за постоянных обстрелов критической инфраструктуры. Поэтому немецкие чиновники приняли соответствующие меры.

Правительство Берлина планирует оборудовать две большие палатки с обогревателями на летном поле аэропорта Берлина Тегель. Там также открыли третий терминал для регистрации прибывших и установили 900 новых коек. Палатки в аэропорту планируют оборудовать до конца ноября.

Мы должны создать пространство. Каждое убежище, которое мы предоставляем, является осуждением войны Путина,

– говорит политик, которого цитирует Tagesspiegel.

Отмечается, что сейчас страна приняла более миллиона украинцев, почти все они нуждаются в убежище. Приблизительно 10% из них остались в Берлине.