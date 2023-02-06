На таку виплату можуть розраховувати сім'ї з дітьми, які вимушено залишилися в Австрії. Дізнайтеся більше про те, хто може отримати виплати та які документи для цього потрібні.

Читайте також Українці у Польщі знову можуть отримати грошову допомогу від Червоного Хреста: що треба знати

Як отримати Familienbeihilfe

Фінансовою підтримкою Familienbeihilfe для дітей можуть скористатися українці, які знайшли в Австрії прихисток від війни. Право на отримання виплат закінчується разом з правом на тимчасове проживання в країні, але не пізніше березня 2024 року.

Українці повинні оформити допомогу, як й інші громадяни Австрії. Проте в анкеті потрібно зазначити про статус переміщеної особи, обравши категорію "дійсний дозвіл на проживання".

Щоб отримати допомогу на дітей, батьки повинні заповнити форму Beih100 або зареєструватися на сайті FinanzOnline. Зразок — заяви дивіться за посиланням.

Для заяви необхідні: свідоцтво про народження дитини, а також табель, атестат чи інший документ для підтвердження освіти дитини.

Далі треба надіслати цю заяву за адресою податкової служби Австрії — PO Box 260, 1000 Vienna. Онлайн це зробити не можна. Після опрацювання заявки ви отримаєте повідомлення про рішення щодо надання виплат. Якщо вам відмовили, ви можете податися ще раз.

Які виплати надаються

Розмір грошової допомоги залежить від віку вашої дитини. У 2023 році щомісячна сума становить:

від народження – 120,60 євро;

від 3 років – 129 євро;

від 10 років – 149,70 євро;

від 19 років – 174,70 євро;

Якщо в сім'ї більше однієї дитини, то виплати будуть наступні:

для 2 дітей додається приблизно 7,50 євро за кожну дитину;

для 3 дітей – 18,40 євро на кожну дитину;

для 4 дітей – 28 євро;

для 5 дітей – 33,90 євро;

для 6 дітей – 37,80 євро;

для 7 й більше дітей – по 55 євро;

доплата за дитину з вадами здоров'я становить 164,90 євро щомісяця.

Зверніть увагу! Для отримання додаткової інформації про процес подання заявки відвідайте вебсайт Федерального міністерства праці, сім'ї та молоді Австрії.