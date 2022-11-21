У Відні відкрився новий центр для біженців з України: яку допомогу можна отримати

У столиці Австрії, Відні, 15 листопада, відкрився новий Центр прибуття для українських біженців. Це тимчасовий прихисток та пункт надання первинної допомоги для тих, хто вперше приїхав з України та шукає тимчасове місце для ночівлі.

Контактний пункт розмістився у колишній будівлі Біоцентру Віденського університету за адресою Althanstraße 14. У ньому зможуть переночувати до 1 000 осіб.

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Перебування в пункті тимчасового розміщення має тривати не більше 3-х днів, потім люди мають бути переведені до інших місць проживання у Відні або Австрії.

Новий контактний пункт працюватиме під егідою Червоного Хреста і буде доступним цілодобово. У ньому також діятимуть такі організації, як "Віденський соціальний фонд" та "Карітас". Поліція реєструватиме прибулих осіб.

Послуги, які можуть отримати українці у Центрі прибуття:

тестування на COVID-19 та первинний медичний огляд;

тимчасове розміщення на ночівлю;

душ, пральня, засоби гігієни;

допомога з подальшим переїздом в межах Австрії або подальшим виїздом в інші країни;

допомога з пошуком приватного житла в рамках державної програми з допомоги біженцям Grundversorgung.

Який вигляд має Центр / Фото wien.orf.at

Також переселенці, які раніше отримували допомогу у колишньому Гуманітарному центрі прибуття за адресою Engerthstraße 267, Sport & Fun Hall, тимчасово будуть отримувати допомогу від організації Train of Hope у новому центрі.

наразі у Відні створено близько 2 000 місць для екстреного розміщення українців у чотирьох різних місцях. Наразі зайнято трохи більше ніж 400 таких місць. Загалом у столиці Австрії допомогу для задоволення базових життєвих потреб отримують 35 000 осіб, з яких майже 23 000 –українці.